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وسط تزايد إصابات كورونا.. "الصحة" تكشف جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للأكسجين

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، موقف تدبير مطالب الوزارة من أجهزة الأشعة المقطعية، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير هذه الأجهزة عن طريق بعض المبادرات والاتفاقيات مع بعض الجهات ومنها البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى، كما تضمنت الخطة الاستثمارية وبرنامج تنمية الصعيد عددا من أجهزة الأشعة المقطعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وكشفت وزيرة الصحة، عن جهود الوزارة في تأمين المخزون الاستراتيجي للأكسجين، إلى جانب البدء في إجراءات توريد أجهزة مركزات ومولدات الأكسجين، وتوفير أعداد من "تانك" الأكسجين، والتي تم توريد منها 75 "تانك" وتركيب 36 خزانا حتى الآن، وسيتم توريد كمية أخرى تباعا.

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