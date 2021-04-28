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بهذه الطريقة..نداء شرارة توجه رسالة لجمهورها

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شاركت المطربة نداء شرارة، صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وظهرت نداء في الصورة وهي تجلس في السيارة، ترتدي ثياب أسود اللون، علقت على الصورة قائلة :" اكتب لكم بالمقلوب ليدوم الحب في القلوب" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

طرحت نداء أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "قالهالى"، والأغنية هي التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء شرارة والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ 74 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

وتقول كلمات الأغنية : "حبيت وأخيرا جالي اللي سنين تمنيته دعوة وربنا جابهالي بعلن للناس حبيته، وياه بقيت وياه وياه دي أحلى حياة، ده قالهالي أخيرا قالهالي وبقى بالنسبالي آه بكل الناس ومين غيره أصلا مفيش غيره ملكني بتأثيره، وعايشه 100 احساس في نصيب".

وكانت قد طرحت نداء شرارة، في شهر رمضان الماضي ، دعاءً دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى".

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