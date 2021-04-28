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"الصحة": افتتاح مركز أرض المعارض لتلقي لقاحات كورونا الشهر المقبل
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:20 م
مارينا بشارة
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أنه جار الانتهاء من تجهيزات مركز أرض المعارض للبدء في افتتاحه بداية من الشهر المقبل أمام المواطنين مع استمرار العمل على زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات خلال الفترة المقبلة لاستيعاب أعداد المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.
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