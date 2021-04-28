"الصحة": افتتاح مركز أرض المعارض لتلقي لقاحات كورونا الشهر المقبل

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أنه جار الانتهاء من تجهيزات مركز أرض المعارض للبدء في افتتاحه بداية من الشهر المقبل أمام المواطنين مع استمرار العمل على زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات خلال الفترة المقبلة لاستيعاب أعداد المواطنين.



