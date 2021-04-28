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محافظ الجيزة: تثبيت 1736 موظفا من العاملين بالمرحلة الثانية على الصناديق والحسابات الخاصة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارآ بتثبيت عدد 1736 من العاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة والذين تم نقلهم علي باب أول بند 2/3 أجور موسميين فصل مستقل بالمرحلة الثانية بالديوان العام والأحياء والمدن والأجهزة التابعة لها.

وأشار محافظ الجيزة بأن القرار يأتي بناءاً علي كتاب وزارة المالية "الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري" والذي نص على تثبيت هؤلاء العاملين من تاريخ موافقة وزارة المالية وأن تدرج هذه الوظائف على أنها شخصية تلغى لدى خلوها من شاغيليها.

وشمل قرار المحافظ أنه إعتباراً من موافقة وزارة المالية بتاريخ 24/2/2021 يتم منح المذكورين الأجر الوظيفى المثبت عليه للدرجات الثالثة و الرابعة والسادسة بالإضافة إلى العلاوة الإستثنائية المقررة في عام 2018 على أن تضاف إلى الأجر الوظيفى.

ويتقدم محافظ الجيزة بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مؤكداً لهم حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، موجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفانى في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

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