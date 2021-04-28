وزيرة الصحة تكشف جهود فرق التواصل الاجتماعي في حل أزمة محافظة سوهاج

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الدعم المجتمعي لتعزيز إجراءات الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، والدور الذي يقوم به فريق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، التابع للوزارة، في توعية المواطنين، والذي يضم حوالي 5 آلاف مثقف صحي، و14 ألفا من الرائدات الريفيات يرتدون زيا مخصصا لهم مع وجود أجهزة "تابلت" في حوزتهم تم ربطها بقاعدة بيانات مبادرات الصحة العامة و100 مليون صحة.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.





وأشارت في هذا السياق إلى تواجد أعضاء من هذا الفريق في أماكن عديدة متفرقة، منها الأسواق العامة، ومحطات الأتوبيسات ومترو الأنفاق، والمولات التجارية والأسواق، إلى جانب تواجدهم في دور العبادة، وصالونات الحلاقة ؛ وذلك من أجل نشر التوعية وتثقيف المواطنين في المجال الصحي بشكل عام، وإمدادهم بطرق الوقاية السليمة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ولا سيما أثناء التواجد في الأماكن العامة وأماكن تجمع الجمهور.





كما استعرضت الوزيرة نماذج من الجهود التي قامت بها فرق التواصل المجتمعي خلال الفترة الماضية، لافتة في ضوء ذلك للمشاركة المجتمعية التي قام بها أعضاء الفريق الصحي في احتفالية يوم اليتيم في الأول من إبريل الجاري، والذي تم خلاله تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والأمراض المزمنة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم لدى الأطفال، كما تم في الوقت نفسه تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية في معظم دور الأيتام.



