طارق يحيي يعلق على صفقات الزمالك الأخيرة

علق طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على تعاقدات الفريق في الفترة الماضية.

وقال يحيي عبر برنامج " النجوم في رمضان"، إنه لا يمكن الحكم على لاعب من مباراة أو أثنين، ولكن الحكم عليه أن يحصل على فرصة من أجل الحكم عليه الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين، أن المنافسة على الدوري الموسم الحالي أشرس من اي موسم ماضي، بسبب قوة الزمالك والأهلي هذا الموسم.

وعن ابتعاد أيمن حفني، قال :" أن أيمن حفني يحتاج للوقت للمشاركة مرة أخري في المباريات، موضحًا أن أيمن يمر بفترة صعبة للغاية طوال الفترة الماضية.

وتابع:" لم أري أي أزمة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام للزمالك، متابعًا أن أي مدير فني يختلف مع المدرب العام، ولكن القرار الأول والأخير للمدير الفني".

واختتم:"لا بد أن يقف للزمالك على نفسه الفترة المقبلة، لان هناك من يريد أن تكون الامور في الزمالك مولعة من أحل إسقاطه".