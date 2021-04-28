ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يتمسك ببقاء واحد من نجوم الفريق في الموسم المقبل، ويرفض رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأعنل الفريق الملكي حسب التقارير تمسكه بعودة النرويجي مارتن أوديجارد لاعب الفريق المعار إلى آرسمنال الإنجليزي.





ويلعب أوديجارد معارًا إلى آرسنال منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم، ويعتزم النادي الإنجليزي تقديم طلب لتمديد استعارة اللاعب النرويجي.





وأفاد موقع "كواترو" الإسباني، أن ريال مدريد لن يستمع لأي عروض، ويثق في أوديجارد، ولديهم خطط للاعبين في الفريق من بينهم مارتن.





ويعتبر ريال مدريد أن أوديجارد سيكون خليفة توني كروس ولوكا مودريتش في وسط ملعب النادي الملكي، وتحديدًا بعد أن تعرض زيدان لمواقف مُحرجة كثيرًا بسبب إصابة الثنائي الألماني والكرواتي، وغيابهما عن عدد من المباريات.





ريال مدريد سوف يبدأ في مفاوضات مع أوديجارد لتحسين عقده بمجرد عودته إلى الفريق، وزيدان سيجتمع باللاعب لكي يشرح له خطة النادي الملكي في التعامل معه للحفاظ عليه.



