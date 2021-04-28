تحالف دولي.. تفاصيل اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

يعد المتحف المصري الكبير أحد أهم المزارات السياحية، التي تعكف مصر على الانتهاء من العمل بها، تمهيدا لافتتاحه أمام الجمهور خلال العام الحالي.



ويعتبر المتحف المصري الكبير أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار، إذ يضم عددا من القطع الأثرية من مختلف العصور، ويقع في منطقة الجيزة بالقرب من الأهرامات.



وفي إطار جهود الحكومة للانتهاء من التجهيزات واللمسات النهائية للمتحف، تمهيدا لافتتاحه في الربع الأخير من العام الحالي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.



تم التوقيع، في مقر رئاسة مجلس الوزراء، بين كل من هيئة المتحف المصري الكبير، وتحالف دولي بقيادة شركة حسن علام للإنشاءات، والذي فاز من بين 5 تحالفات دولية أخرى بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، بناء على قرار لجنة البت المشكلة، ولجنة الخبراء التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير:



- في منتصف عام 2018، قامت هيئة المتحف المصري الكبير بالإعلان عن طرح دولي للتقدم لتقديم وتشغيل الخدمات للمتحف المصري الكبير.



- تقدمت 8 تحالفات دولية، تجاوزت 5 تحالفات منها مرحلة سبق التأهيل.



- أسفرت نتائج أعمال اللجان الفنية عن اختيار 3 تحالفات منها.



- تم استكمال مراحل التقييم من اللجان المعنية، التي أسفرت عن اختيار تحالفين فقط.



- ومن بين التحالفات الدولية الخمسة، فاز تحالف دولي بقيادة شركة حسن علام للإنشاءات، بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.



- يضم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير كلا من: شركة حسن علام للإنشاءات، وشركة "MAB" الإماراتية، وهي إحدى الشركات الرائدة في إدارة المرافق والخدمات المتكاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية مثل شركة "KCA London"، وشركة "Avesta Group" فرنسا، وغيرهما من الشركات الدولية المتخصصة في مجالات إدارة الأعمال، والتسويق، والضيافة، والترويج، والجودة، والصحة، والسلامة المهنية، وإدارة المقاصد السياحية، والفعاليات، والأنشطة الثقافية والتعليمية.



- فاز التحالف بهذا التعاقد بعد اجتيازه مراحل عديدة من التقييم في عملية طرح تنافسية شارك فيها عدة تحالفات وشركات دولية.



- يهدف الاتفاق إلى استقدام الخبرات والكفاءات القادرة على تقديم وتشغيل خدمات هذا الصرح الثقافي والمقصد السياحي المهم بمستوى يضاهي إن لم يكن يفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، وذلك بما يدعم دور المتحف في تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، في إطار مبادئ وأهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".



- يتفرد الاتفاق بأنه يشتمل على تقديم وتشغيل مجموعة كبيرة من الخدمات، والأنشطة الثقافية، والتجارية، والترفيهية، التي تم تحديدها في ضوء دراسة ثقافة المجتمع وسلوكيات زوار المتاحف، وذلك استجابة لطلبات جميع شرائح الزائرين من المصريين والأجانب.



- وبموجب الاتفاق، يقدم التحالف الدولي خدمات متكاملة لزوار المتحف لتكون الزيارة ممتعة وفريدة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة وضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى، وزيادة الوعي السياحي والأثري، وجذب شرائح أكثر من المصريين والسائحين من كل دول العالم.



- سيقوم تحالف حسن علام بدور المستثمر، من خلال ضخ بعض الاستثمارات لإنهاء بعض التشطيبات المتبقية والمرتبطة بالمنشآت الخدمية والتجارية الملحقة بالمتحف، وإقامة بعض المنشآت الخفيفة، إلى جانب دوره في تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف الكبير.