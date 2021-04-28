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متى يستحي الله من عباده؟.. الشيخ رمضان عبد المعز يُجيب

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله يستحي من عباده عند دعائه إليه وخاصة دعوة الصائم التي لا يردها الله سبحانه وتعالى.

وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "ربكم حيي كريم يستحي إذا مد العبد يده أن يرده، الله لا يرجع يد عبده فاضية، فأكثروا مش هيرجع إيدك فاضية فارفعوا وكثفوا الدعاء فإن للصائم دعوة لا ترد".

وتابع "من أسرار الدعاء بان نبتهل وسيلة إلى الله بأحب الأسماء واسمه الأعظم وأسماء الله الحسنى والتوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح فإن الله لا يرد عبده وقتها".

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