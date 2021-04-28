ضبط لحوم فاسدة وخبز غير مطابق للمواصفات خلال حملة بالدقهلية

نفذت مديرية التموين بالدقهلية بالإشتراك مع مباحث التموين حملة مكبرة على المحال التجارية والجزارة ومنافذ بيع اللحوم والمخابز بدائرة مركز أجا للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة والحفاظ على إلتزام التجار بالتسعيرة المقررة.



برئاسة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض والدكتور احمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر باجا بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر وتحت إشراف العميد عبدالحميد الصرفى رئيس مباحث التموين والسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.



وتمكنت الحملة من ضبط ع ر ع صاحب محل جزارة بعزبة أبوزيد وم ح ا صاحب محل جزارة بقرية ميت محل لحوم بقرية ميت دمسيس وم ف ع صاحب محل جزارة بذات القرية وذلك لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٩٠ كيلو لحوم.



كما تم ضبط مخبز ملك ع ع ال بقرية شبراويش لتصرفه فى ٣ شكاير دقيق بلدى مدعم ومخبز أ م خ بقرية ميت اشنا لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز م ن ا بعزبة أبوزيد لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللآزمة وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها وجار العرض على النيابة العامة.

