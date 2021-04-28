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عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومسئولي الجهات المعنية، لبحث جهود التطوير والتنمية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس برفع كفاءة وتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة، ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع أنه يتم العمل على تنفيذ خطة تستهدف الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المدينة، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة، من أجل تطوير مدينة شرم الشيخ كمركز سياحي عالمي فريد، وموقع جغرافي وبيئي جاذب قادر على تلبية كافة متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

وعرض اللواء خالد فودة تقريرًا حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال عودة الحركة السياحية، مشيرًا إلى جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال السائحين من كافة الجنسيات، طبقًا للمعايير المحددة، كما تم توسعته على مرحلتين ليصبح سعة المطار 6.5 مليون راكب، تصل في المرحلة الثانية إلى 10 ملايين راكب، مضيفًا أنه تم تأمين الظهير الصحراوي للمدينة على أعلى مستوى، كما أن الشوارع الرئيسية بالمدينة مغطاة بمنظومة كاميرات المراقبة.

وأضاف أن المحافظة تقوم الآن بتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية ومراكز الغوص وشركات السياحة وسيتم الانتهاء من التطعيم خلال أيام، كما يتم حصر العاملين بالبازارات والمحلات وسائقي التاكسي بصدد تطعيمهم.

كما أوضح اللواء خالد فودة أنه تم تفعيل مبادرة البنك المركزي للقطاع السياحي لإنهاء المنشآت الفندقية غير المكتملة سواء كان استكمال الإنشاءات أو التشطيبات بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمنشآت السياحية، واضعين في الاعتبار أهمية تسهيل الإجراءات للحصول على المبادرة.

وعرض محافظ جنوب سيناء عددا من المشروعات المقترحة لرفع جاهزية مدينة شرم الشيخ استعدادًا لعودة السياحة، لافتًا إلى أنه جارى التنسيق مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية لإصدار كارت السائح خلال تعاملاته داخل المدينة، مع إصدار تطبيق الكتروني للهواتف الذكية خلال بداية مايو 2021 لخدمة السائح خلال زيارته للمدينة، مع تحديث منظومة النقل الجماعي للارتقاء بمستوي خدمات النقل الجماعي المقدمة للسائح خصوصا سائقي المطار، وكذلك الانتهاء من تطوير المنطقة الرياضية (الهجن).

من جانبه، عرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تقريرًا حول جهود التنمية السياحية في مدينة الغردقة، حيث تناول مشروع تصميم مارينا الغردقة، والذي يقع في نفس موقع المارينا القديمة، حيث يتميز المكان بموقع فريد، يبعد 10 دقائق من مطار الغردقة الدولي، وقريب للغاية من جزيرة الجفتون، والمحميات المائية، والجزر.

كما عرض محافظ البحر الأحمر تصورات مشروع إنشاء منطقة ترفيهية خاصة بالشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة، والذي يقع على شارع الكورنيش، ويحيط به عدد من الفنادق السياحية ويعد الشاطئ العام بقلب المدينة، حيث يستهدف المشروع خلق فرص استثمارية بالشاطئ العام، وشاليهات لليوم الواحد، ومحال تجارية، ومسرح مكشوف، وأكشاك تجارية، وكافتيريات ومطاعم، مع عمل منطقة ترفيهية ومتنفس ترفيهي لمدينة الغردقة، وذلك بصورة تدعم السياحة وتستخدم تقنيات موفرة، وتعد صديقة للبيئة، كما استعرض عددًا آخر من مشروعات التطوير، التي طلب رئيس الوزراء تقديم تقرير واف بها

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