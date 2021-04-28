Advertisements

منظمات حقوقية دولية تهاجم أردوغان ونظامه بسبب تراجع حقوق الانسان بتركيا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاعترافهما بالانتكاسات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في تركيا، لكنهما ركزتا بدلاً من ذلك على "الأهمية الاستراتيجية للبلاد في المنطقة".

 

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان بـ "تفكيك غير مسبوق" لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد، ودعت المجلس الأوروبي إلى التحدث علناً ضد التدهور الحاصل.

  

أشارت المنظمة غير الحكومية إلى الحملة القمعية المتواصلة على الديمقراطية في البلاد في ظل حكم أردوغان لمدة 18 عامًا، بدءًا من أحدث مثال، وهو انسحابها من معاهدة دولية لحقوق المرأة، تُعرف باسم اتفاقية إسطنبول، في وقت سابق من هذا الشهر.


 
 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أردوغان حريص على التمسك بالسلطة، و "أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده الواسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي" هو هدف محتمل.


 
 

وأضافت المنظمة الدولية إن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول جزء من جهود أردوغان لضمان الدعم من الأوساط الدينية المحافظة خارج حزبه.

 

كما قالت هيومن رايتس ووتش إن قمع أنقرة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هو هجوم مباشر على الحقوق الديمقراطية لملايين الناخبين الأكراد.

أخبار تهمك

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 12 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ 34 دقيقة

حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ 35 دقيقة

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

05:30 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى