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متحف الحضارة يستقبل عمرو موسى وعدد من الوزراء السابقين

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والسيد منير فخري وزير السياحة الأسبق، ومصممة المجوهرات عزة فهمي، والسيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورجل الأعمال خالد أبو طالب، والدكتور زياد بهاء الدين مستشار رئيس الوزراء السابق ووزير التعاون الدولي الأسبق وعائلاتهم.

ويواصل المتحف استقبال زائريه والذين يحرصون على زيارته لمشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، والمومياوات الملكية استقبل المتحف أوائل الشهر الجاري في موكب مهيب قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الزيارة تضمنت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث أعربوا عن فخرهم بما شاهدوه بالمتحف الذي وصفوه بالإنجاز العظيم والهام فهو من أكبر مشروعات مصر القومية.

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