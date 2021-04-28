بتروجت يستضيف وادي دجلة في دور الثمانية بكأس مصر





يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق ،بوادي دجلة في تمام التاسعة والنصف مساء الخميس علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020/2021.



يذكر أن الفريق البترولي صعد إلي دور الثمانية عقب تخطي المقاولون العرب بالفوز بثلاثية أهداف مقابل هدف ،وكوكاكولا بركلات الترجيح 4_3عقب التعادل السلبي .

وأيضا وادي دجلة صعد علي حساب الاتحاد السكندري بهدف محمد هلال في دور ال16.



يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 27نقطة بالقسم الثاني ،بينما وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد16نقطة .