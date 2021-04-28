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نيرمين الفقي تبدأ غيرتها على زوجها في "ضل راجل" وتكشف سر محمد إمام في "النمر"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ظهرت الفنانة نرمين الفقي في الحلقة الـ16 من مسلسل "ضل راجل"، المذاع على فضائية الحياة في تمام الساعة الثانية عشر.
وقد بدأت الغيرة تدب في قلبها بسبب الدكتورة ملك والتي تؤدي دورها الفنانة اللبنانية نور، والتي أرسلت لهم أموال لكي تقف إلى جوارهم في أزمتهم.
وسألت هدى"نرمين الفقي" زوجها الفنان"ياسر جلال"، عن سر إخفاؤه تعرض طليق الأخيرة لهما في الشارع، بلهجة من اللوم، ليعتذر لها مبررًا ذلك بأنه بسبب ما به من ضيق، وقام بتقبيل لها على رأسها.
لتشكره أنه يقف إلى جوارها ويجبر بخاطرها ولا يشعرها بما تعانيه من عجز وأنها قعيدة كرسي متحرك، وتحاول أن تعوضه ماديًا عن أموال الدكتورة ملك التي أرسلتها ختى لا تقم بمساعدته.
فيما رفضت هدى أن يقوم زوجها ببيع المنزل الذي يعيشا به حتى يقوما بحل أزمتهما، وقررت أن تعطي له الذهب الخاص بها و أموال والدتها.
مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 مساء، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.
وظهرت نرمين الفقي في الحلقة ال١٥ من مسلسل"النمر"، وهي تكشف شخصيات النمر الذي يؤدي دوره "محمد إمام" وأسماءه المختلفة بعد أن نال إعجابها، لتتأكد أنه ذكي ونصاب ولكنه يصرف أمواله على المحتاجين.
مسلسل "النمر" يشارك في بطولته محمد أمام ومحمد رياض وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومن تأليف صلاح العزب وإخراج شيرين عادل

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