بالتفاصيل.. إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 7.5 مليار دولار .

يأتي هذا مع سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جذب أكبر استثمارات ممكنة للمنطقة والتى وصلت حتى الان إلى 18 مليار دولار، منهم مليار دولار العام الماضي فقط.





وأوضحت المنطقة قناة السويس في بيانا لها، أن المجمع التى الاشتراك في إنشائه شركة التنمية الرئيسية التى تتولي تطوير منطقة العين السخنة، وشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ، ويقام على مساحة 3,56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي شركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة.





توفير مليون فرصة عمل:

و سيعمل على المجمع الجديد على تكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية، والتى يحتاجها السوق المحلي مما سيساهم في تلبية الطلب على تلك المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وتصدير الفائض.

وبحسب المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإنه من المتوقع أن يوفر المشروع الجديد 15 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، والذي يساعدها في تحقيق مستهدفها في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الخمس القادمة في تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التي تخدم عمليات التصدير أيضاً.

وسبق هذا المشروع توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تطوير ميناء السخنة أكبر الموانئ على البحر الأحمر مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وربطها بشبكات الطرق الجديدة.