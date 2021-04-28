رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ تكليفات السيسي بشأن مبادرة التمويل العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقاري التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورتها، تمهيدًا لإطلاقها، تُعد مبادرة استثنائية تستهدف التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات، من خلال توفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.



