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مانشستر يونايتد يتحرك لخطف جوهرة سلافيا براج

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع بين أندية الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد مع أحد نجوم الدوري التشيكي في الفترة المقبلة.

 

وأكدت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يراقب السنغالي عبد الله سيما نجم سلافيا براج التشيكي.

 

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عبد الله سيما البالغ من العمر 19 عامًا الذي جذب اهتمام آرسنال أيضًا، سجل أربعة أهداف أثناء مسيرته مع سلافيا براج في بطولة الدوري الأوروبي ولديه إجمالي 19  هدفًا في 35 مباراة في الموسم الحالي.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم السنغالي يملك عقداً مع سلافيا براج حتى عام 2024وهناك اعتقاد بأنه سيتطور كثيراً في المواسم المقبلة ليُصبح إسم مهم في أوروبا.

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