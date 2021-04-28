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تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت محافظة البحيرة، تجهيز مركزين جديدين بمستشفى كوم حمادة ومستشفى إدفينا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ليصبح الإجمالي عدد 4 مراكز للتطعيم داخل المحافظة، وذلك بعد تجهيز مركز بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، ومركز آخر بمستشفى دنشال.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بمتابعة أعمال تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المعهد الطبي القومي بدمنهور.

والتقت "بلبع" بعدد من المواطنين المتقدمين الذين تلقوا الجرعة، حيث أشادوا بالتنظيم والإعداد الجيد والاهتمام الكبير للسيد الرئيس وللدولة المصرية بجميع المواطنين والعمل على توفير أقصى درجات الحماية والعناية لهم، مناشدة المواطنين بضرورة التقديم لتلقي اللقاح عبر الطرق المعلنة من وزارة الصحة والسكان وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥، أو التوجه لأقرب وحدة صحية.

حيث تم تطعيم الفرق الطبية وجارى التطعيم لكافة الفئات المستهدفة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أن التطعيم أمن وبالمجان للمواطن لذي يتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)
تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)

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