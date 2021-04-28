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طارق يحيي يعلق على عقوبة اتحاد الكرة ضد نجم الزمالك

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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علق طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على عقوبة اتحاد الكرة ضد إمام عاشور على خلفية مباراة الأهلي في بطولة 99 الماضية.

 

وقال يحيي عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"،  أن عقوبة اتحاد الكرة على إمام عاشور كبيرة، ولا أري عقوبة وقعت على لاعب 12 مباراة.

 

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن إمام عاشور لاعب بالفريق الأول ولا يحق ليا التحقيق معه بعد أزمة مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الجمهورية، موضحًا أن إمام مسئول من الفريق الأول.

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