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تطور جديد في مستقبل هالاند

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة.

وألمحت شبكة يورو سبورت العالمية أن هالاند يمكن أن يبقى في بروسيا دورتموند على الرغم من أن النادي الألماني يعلم أن مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي يتفاوض مع العديد من الأندية حوله, حيث يُريد الاحتفاظ بهالاند لموسم إضافي واحد على الأقل.

وأوضحت الشبكة العالمية أنه سيتعين على الفريق الألماني التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وهو شرط يبدو أنه أساسي لهالاند البالغ من العمر 20 عامًا للنظر في الاستمرار لمدة عام آخر.

وأفادت الشبكة العالمية بأنه إذا لم ينجح بروسيا دورتموند في الوصول إلى هدفه فسيكون هالاند مُتاح للبيع مقابل حوالي 150 مليون يورو وهو رقم صعب لكثير من الأندية الراغبة في التعاقد مع هالاند في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

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