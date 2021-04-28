سقوط مستريح بولاق الدكرور في قبضة الأمن.. المتهم خدع ضحاياه بأرباح شهرية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، و5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها في مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلي بعد إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.



وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام مدير مبيعات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين، بغرض استثمارها في مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون.