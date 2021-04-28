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برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني جدد إهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة لا يزال يحلم بالتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم يوفنتوس والبالغ من العمر 21 عاماً.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة كان قريبا جداً من التعاقد مع دي ليخت عندما كان لاعباً في آياكس الهولندي قبل أن يتمكن يوفنتوس من خطف النجم الهولندي في 2019.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي ليخت خاض حتى الآن 69 مباراة مع السيدة العجوز في جميع البطولات وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين ويملك عقداً مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2024.

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