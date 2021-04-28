بيرو تعلن اكتشافها سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بيرو، اليوم الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.





من ناحية أخرى، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة كورونا الهندية، هي النسخة المتحورة من فيروس "كوفيد-19"، التي يشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية طاحنة، قد رُصدت في 17 دولة على الأقل.





وقالت الصحة العالمية إن النسخة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة في الهند والمعروفة باسم "بي.617.1" تم رصدها في 17 دولة على الأقل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وأعلنت المنظمة أن سلالة كورونا الهندية اكتشفت في بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.





وباتت الهند منذ أيام، مركزا لتفشي وباء كورونا مع انتشار النسخة المتحورة الهندية، حيث سجلت يوم الاثنين 352,991 إصابة جديدة في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2812 وفاة.





ورصدت تقارير إعلامية عمل محارق الجثث بأقصى سرعة في الهند خلال الأيام الأخيرة، مع تسجيل أكثر من 192 ألف وفاة في البلاد، ولم يعد لدى المستشفيات ما يكفي من الأكسجين والأسرّة.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن تدافع الناس في الهند إلى المستشفيات من دون داع، تسبب في تفاقم الأزمة، محذرة من أن "الأزمة في تزايد والحالات في ارتفاع جنوني، بسبب التجمعات الكبيرة وظهور سلالات شديدة العدوى وانخفاض معدلات التطعيم".





وأعلنت الهند صباح الثلاثاء، وصول أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية من ضمنها 100 جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين، فيما كشفت فرنسا عن طبيعة "عملية التضامن" التي ستصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع.





وتعتزم فرنسا تزويد الهند بنحو 8 وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد وقوارير أكسجين مسيل يتم إرسال 5 منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى 10 آلاف مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلا عن معدات طبية تتضمن 28 جهاز تنفس.





واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن الوضع في الهند "أكثر من مؤلم"، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.





وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إيجاز صحفي إن "الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا آلافا من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية".



