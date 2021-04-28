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موعد أذان المغرب في اليوم الـ16 من رمضان

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:56 م
أذان المغرب في اليوم الـ16 من رمضان
أذان المغرب في اليوم الـ16 من رمضان
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أذان المغرب في اليوم الـ16 من رمضان .. يبحث الكثيرون طوال شهر رمضان المبارك، عن عدة أمور تتعلقة بمواعيد الإفطار والآذان، وأبرز الأدعية.

موعد أذان المغرب في اليوم الـ16 من رمضان

ويزداد البحث عن أذان المغرب في اليوم الـ16 من رمضان 2021، والذي يوافق الخميس 28 أبريل 2021 بالتوقيت الميلادي.

ونرصد لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية، موعد أذان المغرب في اليوم الـ16 من رمضان بالسطور التالية:

موعد أذان المغرب في الـ16 من رمضان بمحافظة القاهرة 

6:31

موعد أذان المغرب في الـ16 من رمضان بمحافظة الإسماعيلية

6:27 

موعد أذان أذان المغرب في الـ16 من رمضان بمحافظة بورسعيد

6:28 

موعد أذان المغرب في الـ16 من رمضان بجنوب سيناء

6:18

موعد أذان المغرب في الـ16 من رمضان في أسوان

6:16

موعد أذان المغرب في الـ16 من رمضان بمحافظة الإسكندرية

6:38 


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