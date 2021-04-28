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موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى موسيماني، عدم ممانعته في رحيل محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ثنائي الفريق، مع بداية الموسم الجديد.

ويفضل موسيماني رحيل كهربا بعد الأزمات الأخيرة، خاصةً أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، عن توقيع عقوبة ضده، بالابتعاد عن المشاركات لمدة شهر، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لعدم التزامه، قبل أن تنتهي في 31 مارس الماضي.

من ناحية أخرى، وافق المدير الفني، على خروج طاهر محمد طاهر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل استعادة مستواه الفني بعد تراجعه في الفترة الأخيرة.


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