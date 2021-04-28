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يوفنتوس يستهدف التعاقد مع صفقة برشلونة المُنتظرة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستهدف نادي يوفنتوس إبرام صفقة هجومية خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

وحسبما ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، يريد يوفنتوس التعاقد مع هدف برشلونة ومهاجم أولمبيك ليون، ممفيس ديباي، الذي ينتهي عقده مع نهاية يونيو.

وأضافت الشبكة أن ديباي لم يتوصل لاتفاق مع ليون على الاستمرار داخل الفريق الفرنسي، وبالتالي، سيرحل مجانًا بعد نهاية الموسم ويرغب يوفنتوس في استغلال ذلك لتدعيم صفوفه بمهاجم جيد لن يكلفه سوى راتبه السنوي ولكن يتوقف الأمر على إمكانية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن ليس يوفنتوس وبرشلونة هما المهتمين فقط بضم ديباي هناك أيضًا أتلتيكو مدريد لكن لم يتقدم أي نادٍ حتى الآن بأي عرض رسمي للتعاقد مع الهولندي.

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