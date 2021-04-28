صراع من نوع خاص - تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

فاز النادي الأهلي أمس على المصري بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري، وأحرز محمد شريف هدفين الأهلي وأحرز عمر كمال عبد الواحد هدف المصري ليرتفع نصيبهم إلى 9 أهداف ويتنافسوا على لقب هداف الدوري.





ترتيب الهدافين بالدوري المصري :

- يتصدر عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي المصري قائمة هدافين الدوري برصيد 9 أهداف.

- ويقاسمه محمد شريف لاعب الأهلي في الصدارة برصيد 9 أهداف.

- ويتصدر معهم حسام حسن لاعب نادي سموحة برصيد 9 أهداف.

- ويأتي يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

- ويليه أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كيلوباترا في المركز الثالث برصيد 7 أهداف.





والجدير بالذكر أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فاز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، وسوف تشتعل المنافسة بين كلا من عمر كمال، محمد شريف، حسام حسن، وسوف يحسم الأمر في المباريات القادمة للثلاث فرق.



