عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

حسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، موقفه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.





ورحب محمد صلاح بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي، ويتبقى فقط موافقة مدرب فريقه الألماني يورجن كلوب، خلال الأيام المقبلة.





ومن المقرر أن يعقد محمد صلاح جلسة مع مدربه الألماني يورجن كلوب، خلال الفترة المقبلة من أجل التحدث معه حول موافقته على التواجد مع المنتخب الأولمبي بطوكيو، وعليها سيتم حسم موقفه النهائي.





وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم، وصول رد رسمي من نادي ليفربول الإنجليزي على طلب تواجد محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي، بدورة الألعاب الأولمبية، خلال الأيام المقبلة.



