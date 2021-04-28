مرصد الأزهر: التنظيمات الإرهابية تستغل الأطفال في تنفيذ عملياتها

حذر محمد العوضي، مدير مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، من استغلال التنظيمات الإرهابية للأطفال في تنفيذ عملياتهم الإرهابية.



وقال "العوضي" في حواره ببرنامج "رسائل رمضانية" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن التنظيمات الإرهابية أدركت أن نفسية الطفل قابلة للتشكيل بسهولة ومستعد لقبول الكثير من الأفكار المتطرفة التي تقوم ببثها.



وأضاف أن هذه التنظيمات استغلت سهولة تشكيل الأفكار المتطرفة للطفل من أجل تجنيد بعضهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، مؤكدًا على الدور الهام للأسرة في المرحلة العمرية.



وأكد أن الأسرة هي صمام الأمان بالنسبة للطفل ويجب أن يتم مراعاة ما يفعله الطفل خاصة أنه قابل للإقناع بصورة كبيرة، مشددًا على ضرورة أن تعرف الأسرة ماذا يفعل أبنائها على الهواتف والألعاب التي يلعبها والتي قد تغرس فيه بعض الأحداث العنيفة في نفوسهم.

