Advertisements

مرصد الأزهر: التنظيمات الإرهابية تستغل الأطفال في تنفيذ عملياتها

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
حذر محمد العوضي، مدير مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، من استغلال التنظيمات الإرهابية للأطفال في تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وقال "العوضي" في حواره ببرنامج "رسائل رمضانية" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن التنظيمات الإرهابية أدركت أن نفسية الطفل قابلة للتشكيل بسهولة ومستعد لقبول الكثير من الأفكار المتطرفة التي تقوم ببثها.

وأضاف أن هذه التنظيمات استغلت سهولة تشكيل الأفكار المتطرفة للطفل من أجل تجنيد بعضهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، مؤكدًا على الدور الهام للأسرة في المرحلة العمرية.

وأكد أن الأسرة هي صمام الأمان بالنسبة للطفل ويجب أن يتم مراعاة ما يفعله الطفل خاصة أنه قابل للإقناع بصورة كبيرة، مشددًا على ضرورة أن تعرف الأسرة ماذا يفعل أبنائها على الهواتف والألعاب التي يلعبها والتي قد تغرس فيه بعض الأحداث العنيفة في نفوسهم.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

منذ ساعتين و 16 دقيقة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

06:01 م

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى