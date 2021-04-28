دعاء اليوم السادس عشر من رمضان .. اللهم أذقني فيه حلاوة ذكرك





دعاء اليوم السادس عشر من رمضان .. اعتاد الصائمون على الداعء طوال الشخر الطيب المبارك، لما تتمتع به كافة الأعمال الصالحة، التي يزيد أجرها في تلك الأيام المباركة.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان





ويبحث الكثيرون عن دعاء اليوم السادس عشر من رمضان والذي يوافق اليوم الخميس 28 أبريل 2021، من أجل التضرع إلى المولى عز وجل وسؤاله بالإجابة، وتحقيق الدعوات والأمنيات.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية كما عودناكم طوال الشهر المبارك دعاء اليوم السادس عشر من رمضان في السطور التالية:

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2021





اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وآدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.





أدعية يستحب ذكرها في شهر رمضان المبارك





اللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ. وصلّ اللهم وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.





اَللّهُمَّ قَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.





اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.





فضل الدعاء في شهر رمضان





وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان الله عليه وسلم يحث الصحابة، دائما على بالدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار بالدعاء والتضرع إلى ملك الملوك، لأن الله سميع عليم يجيب الدعوات، وتكون الدعوات في رمضان ذات مكانة كبيرة.



