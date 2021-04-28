رئيس الاتحاد العربي يلتقي برؤساء اتحادات FIFA و AFC و CAF

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة بطولة كأس العرب FIFA، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض جميع المستجدات المتعلقة ببطولة كأس العرب في نسختها العاشرة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، وتقام منافساتها في دولة قطر من الأول حتى الـ 18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخباً عربياً.

كما التقى سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبرئيس الاتحاد الإفريقي الدكتور باتريس موتسيبي.