ملخص وأحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15 عقب رصد مخزن أسلحة خطير





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15 .. اشتعلت أحداث العمل الدرامي الملحمي الذي يقدمه المخرج بيتر ميمي، ومن بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15





وشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15 أحداثاً مهمة، حيث تم القبض على فارس، الذي أدلهم إلى مكان مخزن المتفجرات والسلاح الخاص بالعناصر التكفيرية في القليوبية.





مخزن أسلحة في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15





وكشف العنصر الإرهابي المقبوض عليه فارس خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15 عن علامة مميزة لتوصل القوات إلى المخزن، أما التكفيريين أبو عبيدة وهارون "إسلام جمال" وشخص ثالث يتواجدون في المخزن استعداداً لتنفيذ أعمال إلارهابية جديدة.





اشتعال أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15

بدأ الضابط "جاد" في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15 وبرفقة فايز في وضع خطة لاقتحام المخزن ومعهم يوسف وعمر مصطفى متولى، بعدما حددوا مكان المخزن بالضبط.





ظهور زكريا وجاد في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15









وتقابل الضباط في طريقهم زكريا ليتحركوا إلى مخزن السلاح ويصلون أمامه لتشتعل أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15 حيث تم التنوصل إلى هذا المكان الخطير.

عملية ضد العناصر التكفيرية في الحلقة 15





وخرج رجال الداخلية في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15 لتنفيذ الهجوم على العناصر التكفيرية جرا، وتم عرض تصوير حقيقي للمأمورية التي استمرت عدة ساعات. وتم عرض مشاهد حقيقية من الجنازة العسكرية لكل من الشهيدين العميد ماجد إبراهيم صالح والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، والتي كانت في مارس 2014.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.



