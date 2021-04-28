مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 على جميع القنوات





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 .. اشتعلت أحداث العمل الدرامي الملحمي الذي يقدمه المخرج بيتر ميمي، ومن بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، عقب التوصل إلى مخزن أسلحة تابع للتكفيرين.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16





ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 عقب القبض على فارس، الذي أدلهم إلى مكان مخزن المتفجرات والسلاح الخاص بالعناصر التكفيرية في القليوبية.





أحداث ما قبل عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16





وشهدت الأحداث التي سبقت عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 التوصل إلى مخزن مهم للإرهابيين دل عليه العنصر المقبوض عليه فارس بينما تستعد القوات لاقتحامه.





تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16





ومن المقرر ان تشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 أحداثاً كبيرة حيث سيتم اقتحام المخزن الخطير، والتعامل مع العديد من الإرهابيين المختبئيين به.





ونرصد لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 في السطور التالية:





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 على "أون"





أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات





ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.





مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل





ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 16 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.















