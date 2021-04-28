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ما حكم الجماع في نهار رمضان؟.. مفتي الجمهورية يُجيب

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم الجماع في نهار رمضان ومن المسئول عن هذا الفعل الرجل أم المرأة.

وقال "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "لقاء الزوجة لا يحل ولا يصح ومحرم سواء العلاقة الزوجية أو مقدمات هذا اللقاء والذي يحل هو الليل ولكن لو وقع الإنسان في مثل هذا الذنب عليه أن يتوب ويندم".

وأضاف مفتي الجمهورية "إذا حدث جماع بين الزوجين في نهار رمضان لابد من التوبة وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينًا".

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