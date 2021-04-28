Advertisements

بعد التفجير الإرهابي.. "العسومي" يطالب الأطراف الصومالية إلى التمسك بالحوار

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

أدان البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، التفجير الإرهابي الجبان الذي قامت به عناصر من حركة الشباب الإرهابية ظهر اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021م، بتفجير سيارة خارج مقر للشرطة في العاصمة الصومالية، والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

 

ويؤكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معرباً عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا هذا التفجير الإرهابي الجبان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

 

على صعيد آخر، يطالب البرلمان العربي كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مجدداً دعمه الكامل لدعوة فخامة الرئيس محمد عبد الله محمد رئيس جمهورية الصومال، للعودة إلى الحوار الوطني للتوافق حول كافة القضايا المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلاد ، لتحقيق الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود في مواجهة خطر الإرهاب، وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل العسومي العسومي الصومال التفجير الارهابي البرلمان العربي

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 13 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد في مستقبل هالاند

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

منذ ساعتين و 21 دقيقة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الرضوانية في بغداد

رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

رئيس البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي في مقديشو

رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بمقديشيو

رئيس البرلمان العربي يدين انفجار مقديشو

رئيس البرلمان العربي يدعوا جميع الأطراف الصومالية للحوار بدلا من العنف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

06:01 م

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى