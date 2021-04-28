ذئب بشري يتحرش بطفلة في البحيرة.. ووالدتها تروي تفاصيل الواقعة

"عمرنا ماشوفنا عليه حاجه وحشة، دا متزوج وعنده عيال، إزاي يتحرش بطفلة صغيرة".. بهذه الكلمات بدأت والدة الطفلة ضحية التحرش بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وأضافت قائلة: كنت بصلي صلاة التراويح، وبنتي بتلعب مع الأطفال في الشارع، بعد ماخلصت لقيت بنتي جايه تجري عليا وضربات قلبها سريعة وحكيتلي اللي حصل، هوا كان واقف في بلكونته ومنزله قصاد منزلنا بـ 2 متر، وندا عليها قالها تعالي نلعب ونصلح الموتوسيكل، وبعد كده اعتدي عليها وجردها من ملابسها داخل بدروم منزله.



كما أضافت والدة الطفلة، قائلة: كنت فاكره في الأول ان ابنه الصغير هوا اللي عمل كده وفضلت مخبية علي والدها 3 أيام مش عارفة أعمل إيه لحد ماعرفت ان والده هوا اللي كده، وبعد كده قررت أواجهه فأنكر الواقعة، وبعد كده كشفت علي بنتي وفوجئت بوجود احتكاك وخدش، ونصحني الطبيب بإبلاغ الشرطة.



وأكملت والدة الطفلة، قائلة: كلمت زوجته بشرحلها اللي حصل، لقيتها قامت بفضح الأمر في القرية وأنني أرمي بلائي علي زوجها، حينها قررت أن أقول لزوجي وقمنا بتحرير محضر بقسم شرطة شبراخيت، وتم القبض عليه بعد نصف ساعة، وبالعرض علي النيابة العامة وبمواجهة الطفلة، أثبتت الواقعة وتعرفت عليه وسط 3 آخرين، وهو محجوز الآن قيد التحقيقات، ولكن بنتي أصبحت في حالة سيئة وعنيفة مع أخواتها ولا تريد تناول الطعام.



كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات واقعة التحرش بطفلة في البحيرة، وألقت القبض على مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقالت في بيان لها، صباح اليوم الأربعاء، "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفلة، مقيمة في شبراخيت في البحيرة، لواقعة تحرش، على يد أحد جيرانها، بالفحص تبين ورود بلاغ إلى مركز شرطة شبراخيت من ربة منزل، بقيام جارها عامل زراعي باستدراج نجلتها 4 سنوات إلى منزله المواجه لمنزلهما بدعوى اللهو معها وقيامه بالتحرش بها".



وتابعت، "بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبينت صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيام المتهم بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة".