الليبة.. عرض الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد ٢٥





يعرض الآن مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، على قناة الحياة في تمتم الساعة السادسة والنصف مساءاً، وهو مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول وجود وباء مجهول ويتطور، في قالب من الرداما الخيالية الاجتماعية.





أحداث مسلسل "كوفيد 25"





ويقوم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" بدور "يوتيوبر"، حيث يشارك في العديد من المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.







مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"





وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25" على قناة ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.







أبطال مسلسل "كوفيد 25"





يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.



