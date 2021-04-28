Advertisements

الليبة.. عرض الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد ٢٥

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements


يعرض الآن مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، على قناة الحياة في تمتم الساعة السادسة والنصف مساءاً، وهو مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول وجود وباء مجهول ويتطور، في قالب من الرداما الخيالية الاجتماعية.


أحداث مسلسل "كوفيد 25"


ويقوم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" بدور "يوتيوبر"، حيث يشارك في العديد من المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

 

مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"


وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25" على قناة  ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.

 

أبطال مسلسل "كوفيد 25"


يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم  وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أخبار تهمك

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ ساعتين

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

صراع من نوع خاص - تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ نصف ساعة

طارق يحيي يعلق على عقوبة اتحاد الكرة ضد نجم الزمالك

منذ ساعة

تطور جديد في مستقبل هالاند

منذ ساعة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

06:01 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى