Advertisements

التموين: اليوم بدء صرف إستعاضات شهر مايو بالمنافذ التموينية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

أكد  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت اليوم ببدء صرف استعاضات أكثر من 30 ألف بقال تمويني و 6000 منفذ جميعتي لشهر مايو القادم، وأشار المصيلحي الي أن توجيهاته للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي توفير كل احتياجات المواطن من السلع علي بطاقة الدعم بجودة عالية، مشيراَ الي وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاخري، وأكد المصيلحي، أنه أصدر توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي كل منافذ الدعم ( المخابز – منافذ صرف السلع التموينية ) للتأكد من جودة المعروض وضمان وصول الدعم الي مستحقية، وخلال التقرير الذي تلقاه الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية من شركتي الجملة.

وأكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن التقرير أفاد بوصول نسب الصرف عن شهر إبريل الي 100% في شركتي  ( العامة والمصرية )، مشيرًا إلي  توجيهات  وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركتي الجملة هي توفير كل أحتياجات المواطن من السلع علي بطاقة الدعم، وأضاف أن المواطن في شهر رمضان قد قام بصرف السلع التموينية مرتين، في أول الشهر الكريم وفي أخرة ، مؤكدا أن شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) يقومون يومياَ بصرف 3 طن / سكر، و 4 ألاف طن / زيت ، و 1000 ألف طن / ارز ومثلة مكرونة يومياً.

أخبار تهمك

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 13 ساعة

طارق يحيي يعلق على عقوبة اتحاد الكرة ضد نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ ساعتين

تطور جديد في مستقبل هالاند

منذ ساعة

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ ساعتين

صراع من نوع خاص - تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ نصف ساعة

حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

06:01 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى