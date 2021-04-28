التموين: اليوم بدء صرف إستعاضات شهر مايو بالمنافذ التموينية





أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت اليوم ببدء صرف استعاضات أكثر من 30 ألف بقال تمويني و 6000 منفذ جميعتي لشهر مايو القادم، وأشار المصيلحي الي أن توجيهاته للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي توفير كل احتياجات المواطن من السلع علي بطاقة الدعم بجودة عالية، مشيراَ الي وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاخري، وأكد المصيلحي، أنه أصدر توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي كل منافذ الدعم ( المخابز – منافذ صرف السلع التموينية ) للتأكد من جودة المعروض وضمان وصول الدعم الي مستحقية، وخلال التقرير الذي تلقاه الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية من شركتي الجملة.





وأكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن التقرير أفاد بوصول نسب الصرف عن شهر إبريل الي 100% في شركتي ( العامة والمصرية )، مشيرًا إلي توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركتي الجملة هي توفير كل أحتياجات المواطن من السلع علي بطاقة الدعم، وأضاف أن المواطن في شهر رمضان قد قام بصرف السلع التموينية مرتين، في أول الشهر الكريم وفي أخرة ، مؤكدا أن شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) يقومون يومياَ بصرف 3 طن / سكر، و 4 ألاف طن / زيت ، و 1000 ألف طن / ارز ومثلة مكرونة يومياً.