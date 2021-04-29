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أقدم وسيلة للتوعية.. 8 معلومات مهمة عن "ساعة الأرض"

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:57 ص
مبادرة ساعة الأرض
مبادرة ساعة الأرض
مارينا بشارة
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شاركت مصر في المبادرة العالمية "ساعة الأرض"، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه طبقًا لتقرير دراسة ومتابعة الأحمال الكهربائية من خلال مركز التحكم القومي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق هذا العام وفر محقق في إنتاج الطاقة الكهربائية بما يقدر بـ١٨٠ ميجاوات - ساعة نتيجة مشاركة مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" هذ العام ٢٠٢١ وذلك خلال نهاية الشهر الماضي من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء.

وأشادت وزيرة البيئة بالمشاركة الواسعة لكافة فئات المجتمع في المبادرة من خلال الأنشطة والاحتفاليات التي نفذتها وزارة البيئة في كافة المحافظات ومشاركات المجتمع المدني، إلى جانب المشاركات الفردية للمواطنين، مؤكدة أن خلق وعي حقيقي لدى المواطنين بأبعاد المشكلات البيئية وأهمية دورهم في مواجهتها وحلها ساعد على تحقيق مشاركة مجتمعية أكبر تفتح الطريق نحو مسار أكثر فاعلية في التعامل مع قطاع البيئة فى مصر.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن مبادرة العالمية "ساعة الأرض:

1_تعتبر مبادرة "ساعة الأرض" حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة.

2_بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها في ساعة الأرض.

3-تعد مصر من أوائل الدول العربية التي شاركت في المبادرة.

4-وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3،5 مليار شخص.

5- انطلقت المبادرة العالمية "ساعة الأرض" من سيدني بأستراليا عام 2007.

6- أصبحت المبادرة أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة.

7- تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدي لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.

8-كما تعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية.

9-يرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن

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