بمشاركة ١٢٠٠ لاعب.. إنطلاق فاعليات البطولة الرمضانية للالعاب الالكترونية

تبدء ١١:٣٠ مساء اليوم الدورة الرمضانية لكرة القدم الالكترونية عبر الانترنت التى ينظمها‎ الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتى ضمن عدد من البطولات التنشيطية والتى تراعى ظروف التباعد الذى فرضته جائحة كورونا، والتى تعد بمثابة استعداد لموسم الصيف وبطولاته المتعددة للاتحاد وشركاء النجاح من الهيئات الشبابية والرياضية ومنظموا البطولات.





واكد شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد ان البطولة التى يتم تنظيمها ، من خلال منصة AFG الإلكترونية، بجوائز رمزية تصل الى ١١٥٠٠ جنيه وكؤوس وميداليات وشهادات التقدير للاوائل لتسمح لهم بالدخول فى التصفيات المؤهلة للبطولات الرسمية، وقد تطوعت الشركة المنظمة ببطولة مصاحبة فى لعبة كول اوف ديوتي، لتلبية رغبة فئة ليست قليلة من اللاعبين ولاول مرة.





و يشارك في الدورة الرمضانية اكثر من ١٢٠٠ لاعب مصري ويضم العدد غالبية الاعبين المصنفين، وستتم التصفيات علي مرحلتين حيث تتكون الدورة الرمضانية في بطولة لعبة فيفا من مرحلة اونلاين و مرحلة اوف لاين بداية من الدور ال٣٢ بالتعاون مع شارع٣٠٦ بمنطقة شيراتون والذى يرعاه صندوق تحيا مصر والذى يهدف إلى الترويج لمشروعات الشباب المتنوعة.