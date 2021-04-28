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مصطفى ثابت يعزي الدكتور حماد عبدالله في وفاة زوجته

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
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نعى الدكتور مصلطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، بمزيد من الآسى والحزن، المهندسة عواطف محمود سلطان، زوجة الدكتور حماد عبدالله حماد، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة المركز العلمي للتصميم «بيت خبرة هندسي».

ويعزي ثابت، وأسرة الفجر، الدكتور حماد عبدالله حماد، وعائلته، بأحر عبارات التعازي في وفاة زوجته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة برحمتها، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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