



تعرف على طريقة الحصول على "كارت ميزة" لسهولة صرف المعاشات





كارت ميزة يهم الكثيرين خاصةً أصحاب المعاشات، ويثير قلقهم أيضاً، وهو ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار بعض الأنباء عن إيقاف صرف المعاشات على كارت ميزة، وهو ما نفته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية كيفية استخراج كارت ميزة، والخطوات المطلوبة لمن لم يفعل ذلك حتى الآن، وذلك في إطار اتجاه الحكومة إلى تفعيل الخدمات المالية الإلكترونية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.





كيفية استخراج كارت ميزة

في البداية عليك ملء استمارة فتح الحساب، التي يتم الحصول عليها مجاناً من مكاتب البريد، وتشمل الأوراق المطلوبة:





- صورة البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، بشرط أن تكون سارية.





- صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش.





ولتحويل كارت صرف المعاش الشهري إلى بطاقة ميزة، عليك التوجه إلى مكتب البريد التابع له صاحب المعاش، والذي يتحدد وفق محل سكنه، مصطحباً معه كافة المستندات المطلوبة التي ذكرت أعلاه، ثم يملأ الاستمارة الخاصة بطلب تحويل كارت المعاش إلى بطاقة ميزة.





أبرز مميزات كارت ميزة للمعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات استخدام كارت ميزة في الدفع الإلكتروني، بجانب استلام المعاش فقط.





يحمل شريحة ذكية تتيح إجراء المعاملات المالية، وإمكانية السحب النقدي من كافة ماكينات "ATM".





إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.





كما يمكنك الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.





ويعد كارت ميزة مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة.





حدود السحب والإيداع باستخدام كارت ميزة

يتراوح الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقة بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه يومياً، ونحو 50 ألف جنيه شهرياً، كما يصل حد الإيداع اليومي إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.



