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نصيف قزمان وعادل حمودة يعزيان الدكتور حماد عبدالله في وفاة زوجته

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
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نعت إدارة مؤسسة جريدة الفجر، برئاسة الدكتور نصيف قزمان، رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس التحرير، المهندسة عواطف محمود سلطان، زوجة الدكتور حماد عبدالله حماد، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة المركز العلمي للتصميم «بيت خبرة هندسي».

ونعى الدكتور نصيف قزمان، رئيس مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، زوجة الدكتور حماد عبدالله حماد، متقدمًا بخالص العزاء.

كما يعزي الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس التحرير، الدكتور حماد عبدالله حماد، وعائلته، بأحر عبارات التعازي في وفاة زوجته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة برحمتها، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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