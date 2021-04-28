انستجرام تتيح ميزة مهمة لصانعي المحتوى.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة فيس بوك عن عملها على تطوير ميزة جديدة لصانعي المحتوى، حيث أنها تتيح لهم إنشاء متاجر خاصة بهم للترويج لعلاماتهم التجارية وتحقيق دخل إضافي بالمقابل.





كانت انستجرام قد قدمت الفترة الماضية ميزة المتاجر الإلكترونية على المنصة، لذا تُعد الميزة الجديدة امتدادًا لذلك لكن بشكل خاص لصانعي المحتوى والعلامات التجارية والمؤثرين الذين يرغبون ببيع منتجات باسمهم وليس منتجات عامة.



