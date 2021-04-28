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انستجرام تتيح ميزة مهمة لصانعي المحتوى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة فيس بوك عن عملها على تطوير ميزة جديدة لصانعي المحتوى، حيث أنها تتيح لهم إنشاء متاجر خاصة بهم للترويج لعلاماتهم التجارية وتحقيق دخل إضافي بالمقابل.

كانت انستجرام قد قدمت الفترة الماضية ميزة المتاجر الإلكترونية على المنصة، لذا تُعد الميزة الجديدة امتدادًا لذلك لكن بشكل خاص لصانعي المحتوى والعلامات التجارية والمؤثرين الذين يرغبون ببيع منتجات باسمهم وليس منتجات عامة.

وعلل رئيس شركة فيس بوك، مارك زوكيربيرغ العمل على الميزة الجديدة، بكون العديد من صانعي المحتوى والمؤثرين قاموا بالفعل بإنشاء متاجرهم على انستجرام للترويج لعلاماتهم التجارية، لكن الميزة الجديدة الخاصة بصانعي المحتوى والمؤثرين ستساعدهم أكثر على بيع منتجاتهم تحت علاماتهم التجارية أو أسمائهم الخاصة ما يعني مساعدتهم على تحقيق المزيد من الدخل.

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