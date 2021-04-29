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وزير الكهرباء يشكر ياسمين فؤاد على جهود حفظ الموارد الطبيعية

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:59 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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تقدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر لدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة والعاملين على جهودهم في دمج السياسات البيئية التي تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة حيث تساهم تلك الفاعليات في ارتفاع مؤشرات الوعى بالمخاطر البيئية وتوعية قطاع كبير من المواطنين بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية أثناء "ساعة الأرض" للمساهمة فى ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه طبقًا لتقرير دراسة ومتابعة الأحمال الكهربائية من خلال مركز التحكم القومي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق هذا العام وفر محقق في إنتاج الطاقة الكهربية بما يقدر ١٨٠ ميجاوات - ساعة نتيجة مشاركة مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" هذ العام ٢٠٢١ وذلك خلال نهاية الشهر الماضى من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى انضمام سكان جمهوية مصر العربية إلى الملايين حول العالم في التعبير عن تضامنهم مع الجهود الرامية إلى التصدي للأخطار الناجمة عن ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي ورفع الوعي بالقضايا البيئية الملحة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال "ساعة الأرض" التي احتفل بها العالم من 8:30 إلى 9:30 مساء السبت (٢٧ مارس ٢٠٢١)، حيث شاركت أبرز المعالم الرئيسة والسياحية والمباني الحكومية في الحدث عبر إطفاء أضوائها لمدة ساعة.

وأشادت وزيرة البيئة بالمشاركة الواسعة لكافة فئات المجتمع في المبادرة من خلال الأنشطة والاحتفاليات التى نفذتها وزارة البيئة في كافة المحافظات ومشاركات المجتمع المدني، إلى جانب المشاركات الفردية للمواطنين، مؤكدة أن خلق وعى حقيقي لدى المواطنين بأبعاد المشكلات البيئية وأهمية دورهم فى مواجهتها وحلها ساعد على تحقيق مشاركة مجتمعية أكبر تفتح الطريق نحو مسار أكثر فاعلية فى التعامل مع قطاع البيئة فى مصر.

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