Advertisements

محافظ قنا: توافر الأكسجين والأدوية بكميات إضافية بمستشفيات العزل

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، توافر كافة المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد علي مستوى مراكز المحافظة ،مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد اى عجز في مخزون الأدوية والاكسجين  أو المستلزمات الطبية والوقائية.

وأشار محافظ قنا، وفقا لبيان لجنة المتابعة، اليوم الاربعاء، إلى انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بمستشفى قفط التعليمى المخصصة كمستشفى حجر صحى وكذا انتظام سير العمل بها وحضور الاطقم الطبية واستقبال حالات الإصابة على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كما اطمئنت اللجنة على انتظام تقديم الوجبات للمرضى وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الإحترازية تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

هذا وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية  بإستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع اقامة سرادقات العزاء أو الأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

أخبار تهمك

حقيقة انتقال فيراري الزمالك السابق إلي الأهلي فى الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ ساعتين

برشلونة يجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

منذ 34 دقيقة

ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد في مستقبل هالاند

منذ ساعة

طارق يحيي يعلق على عقوبة اتحاد الكرة ضد نجم الزمالك

منذ ساعة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يُقرر عودة نجم الفريق المُعار

منذ ساعتين

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

صراع من نوع خاص - تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

01:45 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

06:01 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى