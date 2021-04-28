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هينيسي تعلن الكشف عن سيارتها الخارقة "Mammoth"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:12 م
هينيسي Mammoth
هينيسي Mammoth
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أعلنت شركة هينيسي الكشف عن عملها على سيارة معدلة من رام 1500 TRX بقوة أكبر وستحمل اسم Mammoth 1000.

تأتي هينيسي Mammoth 1000 بنمط سيارات SUV ذات الحجم الكامل حيث أضافت الصندوق الخلفي لرام 1500 TRX إلى حيز الركاب، أصبحت السيارة تتسع لـ7 ركاب وحصلت على تحسينات للأداء حيث ينتج المحرك 1,000 حصان وتستطيع التسارع من 0-100 كم/س خلال 3.2 ثانية فقط.

وقال جون هينيسي، الرئيس التنفيذي للشركة إن Mammoth 1000 تستحق لقب "ملك سيارات SUV"، كما أشار إلى أنها ستمنح العملاء مزيجًا مثاليًا من المساحة والقوة والحصرية.

ويذكر أن الإنتاج سيقتصر على 20 وحدة بسعر يبدأ من 375,000 دولار أمريكي.

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