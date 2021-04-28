



ننشر شروط الحصول على المساعدات الضمانية الشهرية من وزارة التضامن الاجتماعي





تهدف وزارة التضامن الاجتماعي منذ إنشائها، لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها، بجانب توفير الرعاية للأطفال، بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان، بالإضافة إلى الإشراف على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه، ورقابة المعرضين للانحراف، وتوفير الرعاية والتأهيل لكل فئات المعاقين.​





ونرصد لكم متابعينا الكرام التفاصيل الكاملة للمساعدات الضمانية، المقدمة من الشئون الاجتماعية، التابعة لقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية الضمانية من وزارة التضامن، وفقًا لما أعلنته الوزارة.





تفاصيل المساعدات الشهرية الضمانية





- يتقدم الأفراد الذين ينطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق، وتكون قيمة المساعدة 323 جنيهًا.





- يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيهًا وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.





شروط الحصول على المساعدات الضمانية من التضامن





- يشترط ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية شهرية.





- يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثي الولادة حتى 18 عامًا والأبناء من سن السادسة حتى 18عامًا بمراحل التعليم.





- يشترط للمتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين، 65 عاما، العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي، الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من أقارب الدرجة الثانية أو بعد ذلك.





- استيفاء جميع البيانات المطلوبة بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.





معايير الاستبعاد من استحقاق المساعدات الضمانية





- العمل بالخارج.





- امتلاك نصف فدان فأكثر.





- امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.





- التحاق الأبناء بالتعليم الخاص، بقيمة أكثر من 2000 جنيه.





- تقاضي معاش ضمان.





- يدفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.





- تقاضي معاش قوات مسلحة أو شرطة.





- امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر، جرار، أو توك توك.





- امتلاك عقار لغير غرض السكن.





- امتلاك، أو إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.





- العمل بشركة خاصة، أو حكومة وغير مؤمن عليه.





- امتلاك مهن حرة.



