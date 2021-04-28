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اصطدام قطار "طنطا - القاهرة" بلودر أثناء عبوره في المنوفية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اصطدم قطار طنطا - القاهرة رقم 546 بـ لودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية غير مخصصة للعبور قبل رصيف محطة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يُفيد بتلقية إخطارًا من عامل محطة قطار سبك، يؤكد اصطدام قطار يحمل رقم 546 بـ لودر صغير أثناء عبوره من منطقة غير ممهدة للعبور، وتمكن سائق القطار من التوقف قبل حدوث كارثة، وفر سائق اللودر، وتم إزالة آثار الحادث ولم تتأثر سير حركة القطارات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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